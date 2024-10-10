12 литров подозрительного напитка пытались передать в СИЗО Караганды

В Караганде сотрудники СИЗО задержали мужчину с 12 литрами подозрительной жидкости, которую он пытался передать осужденным, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники учреждения № 61 ДУИС по Карагандинской области задержали мужчину, у которого изъяли около двенадцати литров жидкости со специфическим запахом. Алкоголь находился в шести пластиковых бутылках.

По словам задержанного, "посылка" предназначалась для осужденных. Однако благодаря бдительности сотрудников учреждения попытка передать запрещенные предметы была пресечена.

По данному факту в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 481 КоАП РК.

Добавим, что согласно статье 481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что в учреждении №33 в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой.