Нарушения на 20 млн тенге: главу филиала "Казводхоза" оштрафовали в Алматинской области

Нарушения на 20 млн тенге выявлены в филиале "Казводхоза" Алматинской области - на и.о. директора филиала наложены штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Отмечается, что выявлены нарушения, связанные с незаконным использованием воды, неэффективным использованием водных ресурсов и государственными закупками:

В Куртинском районе Алматинской области выявлены факты использования крестьянскими хозяйствами поливной воды без заключения договоров с местным филиалом "Казводхоза". Вода использовалась для полива 100 га посевных площадей.

Также выявлены дополнительные потери воды на канале из-за ненадлежащего состояния некоторых гидротехнических сооружений. Таким образом, из-за недостаточного контроля руководства филиала за техническим состоянием объектов, имеет место неэффективное использование водных ресурсов и учет воды.

Установлены факты нарушения законодательства в сфере государственных закупок . Филиал заключил 7 договоров о государственных закупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге. То есть нарушения совершаются систематически.

. Филиал заключил 7 договоров о государственных закупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге. То есть нарушения совершаются систематически. Исполняющим обязанности директора филиала не соблюдены меры, установленные антикоррупционным законодательством о недопустимости совместной работы с близкими родственниками.

Как подчеркнули в ведомстве, по итогам проверки общая сумма всех выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге.

"Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в соответствующие уполномоченные органы. По трем правонарушениям на и.о. директора филиала наложены административные штрафы. Также в качестве предупреждений и.о.директора ранее был неоднократно привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в министерстве.

Филиалу области даны рекомендации по устранению недочетов.

Стоит отметить, что ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены несколько руководящих работников "Казводхоза" Кроме того, руководитель филиала в Жамбылской области был освобожден от занимаемой должности.

Своего поста лишился и руководитель Асинского производственного участка региона.

Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита были переданы в Генеральную прокуратуру.