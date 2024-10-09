Стало известно, за какие нарушения получал штрафы поджегший себя алматинец

Стало известно, штрафы за какие нарушения получал поджегший себя мужчина в Алматы. Как сообщили в ответ на запрос NUR.KZ в Департаменте полиции города, общее число нарушений составило 189.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в полиции, наиболее часто водитель превышал скорость - количество штрафов за это нарушение у него составило 95. Общая их сумма равняется 1 061 000 тенге.

"В условиях города зафиксирована максимальная скорость движения - 102 км в час, допущенная водителем указанного транспортного средства", - сообщили в Департаменте полиции.

Кроме того, 92 нарушения касались требований линии разметки. Общая сумма штрафов по этому виду нарушений ПДД составила 369 325 тенге. При этом оба вида нарушений зафиксированы автоматическими системами.

Еще два нарушения были выявлены сотрудниками патрульной службы - они касались отсутствия страхового полиса у водителя.

Напомним, 1 октября сообщалось, что на территории штрафной стоянки в Турксибском районе Алматы 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, затем и себя. Тогда в полиции сообщили, что мужчина имел неоплаченные штрафы на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге. У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании и, согласно установленным правилам, авто должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку.

Сегодня стало известно, что мужчина скончался.