Мужчина заявил о связях с зампремьер-министра Казахстана, чтобы получить 250 тыс. долларов

Суд в Астане вынес приговор в отношении заместителя главы ТОО, который получил крупную сумму денег, заявив, что имеет связи с заместителем премьер-министра, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

"Подсудимый А. в июле 2023 года с целью совершения мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностному лицу сообщил К., что у него есть связи и возможность решения вопроса с получением контракта на недропользование через заместителя премьер-министра РК, с которым он якобы должен переговорить о данном вопросе", - сообщается в Telegram-канале судов Астаны.

Позже он сообщил К., что ездил к заместителю премьера. Тот якобы согласился на контракт, но необходимо в качестве взятки передать полмиллиона долларов.

"При этом подсудимый, создавая вид достоверности своих слов, указал на необходимость предоставления К. двух ТОО для участия в тендере, по результатам которого на одно из них будет оформлен контракт", - гласит сообщение.

Помимо этого, подсудимый потребовал 10% доли ТОО, с которым будет заключен контракт и 100 тыс. долларов США за свое посредничество.

9 и 13 июля 2023 года К. передал А. 250 тыс. долларов - 111 335 000 тенге.

В суде подсудимый не признал свою вину, заявляя, что получил деньги в долг. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

В соответствии с частью 4 статьи 367, подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере наказывается:

штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.