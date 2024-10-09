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Длилось 6 лет: братьев обвинили в изнасиловании сестры в Актобе

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Девочка-подросток
Девочка плачет. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в Актюбе девочка пострадала от насилия, а подозреваемыми стали ее близкие родственники. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

О происшествии сообщила в своем Telegram-канале активистка Дина Тансари. Она рассказала, что в фонд "НеМолчи.kz" обратилась мама 14-летней девочки.

"Родственники, а точнее братья со стороны отца 1998 и 2004 годов рождения, насиловали свою сестренку с восьми лет", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, мать девочки была вынуждена уехать из дома и снять квартиру.

"У нее четверо детей, она работает медсестрой и сейчас не может оставлять девочку, сидит без работы, привязана к ней", - рассказала Дина Тансари.

В пресс-службе ДП Актюбинской области сообщили, что зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях.

По делу назначен процессуальный прокурор, с участием которого проводятся все следственные действия. Установлены двое подозреваемых, которые были задержаны и водворены в ИВС.

"При избрании санкционной меры судом принято решение о содержании подозреваемых под домашним арестом с учетом отсутствия судимости, наличия несовершеннолетних детей и постоянного места жительства", - отметили в ДП Актюбинской области.

По делу назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится под контролем руководства ДП Актюбинской области.

"Просим доверять только достоверной информации", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Сети распространили обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж. В полиции заверили, что данные, распространенные в соцсетях, будут проверены.

Также в Сети появилась информация о групповом изнасиловании в Шымкенте двух сестер, одной из которых 15 лет, другой - 21 год. По данным соцсетей, преступление было снято на камеру, а девушкам угрожали распространением видео в случае разглашения. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172064-dlilos-6-let-bratev-obvinili-v-iznasilovanii-sestry-v-aktobe/

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