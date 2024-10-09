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Кызылординца арестовали из-за долга в 5 млн тенге

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Мужчина под арестом
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: luoman / Getty Images

Жителя Кызылординской области взяли под стражу в зале суда за уклонение от уплаты алиментов. Долг мужчины достиг почти 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.669 КоАП РК рассмотрели в Сырдарьинском районном суде.

Суд установил, что казахстанец не выполнил судебный приказ о взыскании алиментов в пользу взыскателя на содержание несовершеннолетних детей.

Тем самым правонарушитель накопил задолженность по алиментам в размере 4 995 006 тенге.

"На судебном заседании мужчина указал, что знал о вынесении судебного приказа, но не выполнил алиментные обязательства в связи с отсутствием работы", - отметили в суде.

Постановлением суда гражданина признали виновным и подвергли административному аресту на 3 суток.

Добавим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

А житель Жамбылской области накопил долг по алиментам на сумму более 3 млн тенге, так как предложенная работа, по его словам, не устраивала его из-за низкой зарплаты. Бездействие мужчины привело к необходимости рассмотрения дела в судебном порядке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172042-kyzylordinca-arestovali-iz-za-dolga-v-5-mln-tenge/

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