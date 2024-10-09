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Упал после удара и умер: диджея караоке-бара взяли под стражу в зале суда в Костанае

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Мужчина приговорен к лишению свободы
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Twenty47studio / Getty Images

В Костанае заново рассмотрели уголовное дело диджея, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности во время драки возле караоке-бара, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.104 УК, поступившее на новое судебное рассмотрение ввиду отмены предыдущих судебных актов.

"Органом досудебного расследования диджей обвинялся в том, что 29 мая 2023 года возле караоке-бара "JB" в Костанае в ходе возникшего конфликта, переросшего в обоюдную драку с потерпевшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, допустил преступную небрежность, кулаком руки нанес удар в область лица потерпевшего, от которого последний упал и ударился левой частью головы об асфальтовое покрытие, после чего, не приходя в сознание, скончался в больнице", - говорится в сообщении суда.

В апелляционной инстанции при новом рассмотрении установили, что факт нанесения удара в область головы, от которого потерпевший потерял равновесие и в результате дополнительно приданного ускорения упал и получил смертельную травму, подтвержден первоначальными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей, заключениями экспертов, видеозаписями камер видеонаблюдения и результатами проведенных следственных действий.

"При этом со стороны потерпевшего не было реальной угрозы для жизни и здоровья подсудимого и не было необходимости нанесения удара. Таким образом, вина в инкриминируемом ему деянии доказана в полном объеме", - уточнили в суде.

Судом при назначении наказания было учтено в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, а также противоправное поведение потерпевшего, что явилось началом конфликта.

Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Как отметили в суде, обвиняемым не были приняты меры к возмещению причиненного ущерба, также с его стороны отсутствовало раскаяние в содеянном.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Актобе вынесли приговор участнику групповой драки, произошедшей в начале 2024 года. Парня обвинили в причинении смерти по неосторожности. В суде он полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172016-upal-posle-udara-i-umer-didzheya-karaoke-bara-vzyali-pod-strazhu-v-zale-suda-v-kostanae/

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