Упал после удара и умер: диджея караоке-бара взяли под стражу в зале суда в Костанае
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В Костанае заново рассмотрели уголовное дело диджея, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности во время драки возле караоке-бара, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.104 УК, поступившее на новое судебное рассмотрение ввиду отмены предыдущих судебных актов.
"Органом досудебного расследования диджей обвинялся в том, что 29 мая 2023 года возле караоке-бара "JB" в Костанае в ходе возникшего конфликта, переросшего в обоюдную драку с потерпевшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, допустил преступную небрежность, кулаком руки нанес удар в область лица потерпевшего, от которого последний упал и ударился левой частью головы об асфальтовое покрытие, после чего, не приходя в сознание, скончался в больнице", - говорится в сообщении суда.
В апелляционной инстанции при новом рассмотрении установили, что факт нанесения удара в область головы, от которого потерпевший потерял равновесие и в результате дополнительно приданного ускорения упал и получил смертельную травму, подтвержден первоначальными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей, заключениями экспертов, видеозаписями камер видеонаблюдения и результатами проведенных следственных действий.
"При этом со стороны потерпевшего не было реальной угрозы для жизни и здоровья подсудимого и не было необходимости нанесения удара. Таким образом, вина в инкриминируемом ему деянии доказана в полном объеме", - уточнили в суде.
Судом при назначении наказания было учтено в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, а также противоправное поведение потерпевшего, что явилось началом конфликта.
Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Как отметили в суде, обвиняемым не были приняты меры к возмещению причиненного ущерба, также с его стороны отсутствовало раскаяние в содеянном.
Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее в Актобе вынесли приговор участнику групповой драки, произошедшей в начале 2024 года. Парня обвинили в причинении смерти по неосторожности. В суде он полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшими.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172016-upal-posle-udara-i-umer-didzheya-karaoke-bara-vzyali-pod-strazhu-v-zale-suda-v-kostanae/
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