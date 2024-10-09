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Вагоны с контрабандной нефтью на 120 млн тенге обнаружили в Казахстане (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресечен канал крупной контрабанды нефтепродуктов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz, в рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагон-цистерн, предназначенных для пересечения границы.

В ведомстве сообщили, что вагоны, груженные более чем 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.

"По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий", – проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Напомним, ранее в Мангистау оштрафовали компанию, которая без экологического разрешения добывала нефть и газ на территории региона.

А несколько лет назад мы рассказывали, что житель Алматы получил 5 лет колонии за незаконные хранение и продажу нефти и нефтепродуктов. Его нелегальная деятельность нанесла государству ущерб в почти 250 млн тенге.

Добавим, что транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, влекут уголовную ответственность.

Так, согласно статье 197 УК РК, транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, наказываются штрафом в размере до 160 МРП (578 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Те же деяния, совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (723 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Деяния, совершенные:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171823-kanal-kontrabandy-nefti-vyyavili-v-kazahstane/

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