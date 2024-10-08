Овцу и козла выкрал казахстанец у родной сестры и получил за это срок

Житель области Абай украл у родной сестры скот на 100 тысяч тенге. Соучастником преступления был их родственник. Обоих осудили, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Жительница области Абай обратилась в полицию, обнаружив, что в ее конюшне отсутствовали овца и козел. Материальный ущерб составил 100 тысяч тенге, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Позже стражи порядка установили, что скот был похищен двумя родственниками женщины, один из которых - ее родной брат. Суд признал их виновными и приговорил каждого к 5 годам лишения свободы.

Согласно статье 188-1 УК РК, скотокрадство наказывается:

штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до пяти лет;

либо лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества.