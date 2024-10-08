Полиция возбудила дело из-за смерти сына Армана Дуйсенова

Полиция Алматы возбудила уголовное дело из-за смерти сына казахстанского композитора Армана Дуйсенова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – сообщили в городском департаменте полиции.

По какой именно статье возбуждено дело, в правоохранительных органах не уточнили.

Напомним, о смерти старшего сына композитора Армана Дуйсенова Абылая сегодня сообщила телеведущая Ляйля Султанкызы, она выразила соболезнования родным композитора.

Сам Арман Дуйсенов скоропостижно скончался в конце января прошлого года на 49-м году жизни.

Отметим, Арман Дуйсенов – заслуженный деятель РК, кавалер ордена "Құрмет", композитор, продюсер и телеведущий.

По данным агентства Kazinform, Арман Дуйсенов родился в 1974 году в Уральске в Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, получив музыкальное образование по нескольким направлениям.

Являлся неоднократным победителем республиканских песенных конкурсов, гастролировал в 50 странах мира.

Казахстанцам особенно полюбились его песни "Кездер-ай", "Арман", "Сені сағындым", "Жан қызым", "Ауылдағы қыз".

В последние годы жизни занимал пост директора филиала "Гулдер" АО "Қазақ әуендері".