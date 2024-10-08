Полиция возбудила дело из-за смерти сына Армана Дуйсенова
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Полиция Алматы возбудила уголовное дело из-за смерти сына казахстанского композитора Армана Дуйсенова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – сообщили в городском департаменте полиции.
По какой именно статье возбуждено дело, в правоохранительных органах не уточнили.
Напомним, о смерти старшего сына композитора Армана Дуйсенова Абылая сегодня сообщила телеведущая Ляйля Султанкызы, она выразила соболезнования родным композитора.
Сам Арман Дуйсенов скоропостижно скончался в конце января прошлого года на 49-м году жизни.
Отметим, Арман Дуйсенов – заслуженный деятель РК, кавалер ордена "Құрмет", композитор, продюсер и телеведущий.
По данным агентства Kazinform, Арман Дуйсенов родился в 1974 году в Уральске в Западно-Казахстанской области.
Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, получив музыкальное образование по нескольким направлениям.
Являлся неоднократным победителем республиканских песенных конкурсов, гастролировал в 50 странах мира.
Казахстанцам особенно полюбились его песни "Кездер-ай", "Арман", "Сені сағындым", "Жан қызым", "Ауылдағы қыз".
В последние годы жизни занимал пост директора филиала "Гулдер" АО "Қазақ әуендері".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171608-policiya-vozbudila-delo-iz-za-smerti-syna-armana-duysenova/
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