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Владельцев машин с тонированными стеклами задерживают в Алматы

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Полиция снимает тонировку со стекол водителей Алматы
Полиция снимает тонировку со стекол водителей Алматы. Кадр из видео: Polisia.kz

В Алматы проходят рейды, в ходе которых полицейские снимают тонировку с транспортных средств водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Первых нарушителей засняли на видео.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщили о рейдах полиции Алматы, в ходе которых задерживают владельцев машин с тонированными окнами и снимают процесс снятия пленки на видео.

Сообщается, что в первый день рейда в мегаполисе растонировано более 50 автомобилей. На водителей были составлены административные протоколы.

"С целью выявления недобросовестных участников дорожного движения, полицией на постоянной основе проводятся локальные рейды и точечные отработки. Особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе выявлению транспортных средств с затемненными стеклами. Нарушитель обязан незамедлительно устранить правонарушение, в отношении него составляется протокол", - прокомментировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Аманбек.

Напомним, ранее экс-замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

Мы также писали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.

Добавим, что согласно п. 33 главы 7 ПДД РК "Перечня неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", запрещена эксплуатация транспортных средств, в которых тем или иным способом ограничена обзорность для водителя.

К таким запретам относится и нанесение или наклеивание на стекло автомобиля любых пленок, то есть тонирование.

Административная ответственность за тонировку стекла с показателями светопропускаемости или цветопередачи, которые не отвечают требованиям технических регламентов и стандартов, предусмотрена КоАП РК.

Согласно п. 5 ст. 590 КоАП РК, за управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена, грозит штраф 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171488-vladelcev-mashin-s-tonirovannymi-steklami-zaderzhivayut-v-almaty-video/

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