Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Житель Актобе приехал в Караганду и попал под следствие

Опубликовано:

Вор крадет кошелек
Иллюстративное фото: Gettty Images/ picture alliance / Contributor

В Караганде задержали предполагаемого вора-гастролера, подозреваемого в серии краж, который прибыл в город из Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды задержали 36-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, подозреваемый похитил 110 тысяч тенге с полки шкафа продавца в одном из торговых домов. Задержанный дал признательные показания.

Полицейские установили, что задержанный проживает в Актобе и в Караганду приехал с целью совершения краж. Доказана его причастность к четырем хищениям чужого имущества.

"Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста", - рассказали в МВД.

Ранее в Караганде был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в кражах велосипедов. Полиция установила его причастность к пяти подобным преступлениям. Потерпевший оценил ущерб в 170 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171365-zhitel-aktobe-priehal-v-karagandu-i-popal-pod-sledstvie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie