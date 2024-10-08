Житель Актобе приехал в Караганду и попал под следствие
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В Караганде задержали предполагаемого вора-гастролера, подозреваемого в серии краж, который прибыл в город из Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды задержали 36-летнего мужчину по подозрению в краже.
По версии следствия, подозреваемый похитил 110 тысяч тенге с полки шкафа продавца в одном из торговых домов. Задержанный дал признательные показания.
Полицейские установили, что задержанный проживает в Актобе и в Караганду приехал с целью совершения краж. Доказана его причастность к четырем хищениям чужого имущества.
"Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста", - рассказали в МВД.
Ранее в Караганде был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в кражах велосипедов. Полиция установила его причастность к пяти подобным преступлениям. Потерпевший оценил ущерб в 170 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания.
Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171365-zhitel-aktobe-priehal-v-karagandu-i-popal-pod-sledstvie/
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