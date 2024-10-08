Житель Актобе приехал в Караганду и попал под следствие

В Караганде задержали предполагаемого вора-гастролера, подозреваемого в серии краж, который прибыл в город из Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды задержали 36-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, подозреваемый похитил 110 тысяч тенге с полки шкафа продавца в одном из торговых домов. Задержанный дал признательные показания.

Полицейские установили, что задержанный проживает в Актобе и в Караганду приехал с целью совершения краж. Доказана его причастность к четырем хищениям чужого имущества.

"Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста", - рассказали в МВД.

Ранее в Караганде был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в кражах велосипедов. Полиция установила его причастность к пяти подобным преступлениям. Потерпевший оценил ущерб в 170 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.