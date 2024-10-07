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Массовое задержание сняли на видео в Актау

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Инцидент на дороге в Актау
На месте происшествия. Кадр из видео: lada.kz

В Актау задержали 11 правонарушителей, которых привлекли к административной ответственности по нескольким статьям. Их задержание на дороге сняли на видео, передает Lada.kz.

В Сети появилось видео, на котором трое сотрудников полиции останавливают автомобиль на дороге, после чего между ними и мужчинами из автомобиля начинается потасовка.

По данным издания, в ходе потасовки более 11 человек оказали сопротивление полиции, и один из участников попытался сбежать, но его задержали. На подмогу полицейским прибыло более семи патрульных машин.

В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что полиция пресекла грубое нарушение общественного порядка у одного из ресторанов в Актау.

"Задержаны и привлечены к ответственности 11 правонарушителей. Один из них дополнительно привлечен к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - пояснили в ведомстве.

Также, по информации полиции, правонарушители будут привлечены к ответственности за грубое неповиновение законным требованиям полицейских.

"Все виновные будут привлечены к строгой ответственности", - отметили в ДП Мангистауской области.

В соответствии со ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток. 

Ранее в социальных сетях распространили видео драки группы подростков с мужчинами в Актау. Подозреваемых установили и задержали. По факту хулиганства проводится досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171128-massovoe-zaderzhanie-snyali-na-video-v-aktau/

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