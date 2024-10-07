Жительница Экибастуза возмутилась поступком водителя и сняла его на видео
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В Экибастузе полицейские нашли и привлекли к ответственности водителя, который проехал по тротуару. О нарушении они узнали благодаря видео местной жительницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля марки "ВАЗ" попало на видео в Экибастузе.
"Горожанку возмутил поступок водителя, который ехал по пешеходной дороге между школами №9 и 11 по улице Королева в Экибастузе. Благодаря видео полицейские нашли и составили административный протокол на 59-летнего водителя за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД", - рассказал начальник ОМПС Талгат Шанкотов.
В 2024 году за проезд по пешеходным дорогам и тротуаром в Павлодарской области выявили и привлекли к административной ответственности 53 водителя.
Добавим, что по ч.1 ст.596 КоАП РК движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).
Ранее в Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчин, которые на проезжей части дороги устроили конные игры. Всадников заметили на дорогах села Каргалы Жамбылского района.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171101-zhitelnica-ekibastuza-vozmutilas-postupkom-voditelya-i-snyala-ego-na-video/
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