Жительница Экибастуза возмутилась поступком водителя и сняла его на видео

В Экибастузе полицейские нашли и привлекли к ответственности водителя, который проехал по тротуару. О нарушении они узнали благодаря видео местной жительницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля марки "ВАЗ" попало на видео в Экибастузе.

"Горожанку возмутил поступок водителя, который ехал по пешеходной дороге между школами №9 и 11 по улице Королева в Экибастузе. Благодаря видео полицейские нашли и составили административный протокол на 59-летнего водителя за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД", - рассказал начальник ОМПС Талгат Шанкотов.

В 2024 году за проезд по пешеходным дорогам и тротуаром в Павлодарской области выявили и привлекли к административной ответственности 53 водителя.

Добавим, что по ч.1 ст.596 КоАП РК движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Ранее в Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчин, которые на проезжей части дороги устроили конные игры. Всадников заметили на дорогах села Каргалы Жамбылского района.