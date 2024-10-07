Нападение на ресторан в Шахтинске: подозреваемого экстрадировали из России

Генеральной прокуратурой РК из России экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска Карагандинской области.

"В результате их преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.

Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск", - рассказали в Генпрокуратуре.

В мае текущего года он был задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Казахстан из России экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. За это мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Также в Казахстан из Турции экстрадировали подозреваемую в присвоении 27 млн тенге. Женщину водворили в следственный изолятор Астаны. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.