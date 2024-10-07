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Фальшивые доллары на криптовалюту обменивали в Алматы

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Одна на одной хаотично лежат купюры в 100 долларов
Много 100-долларовых купюр: Freepik / jcomp

Поддельные 100-долларовые купюры сбывали в Алматы двое жителей под предлогом приобретения криптовалют. Обоим вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр был выявлен в Алматы, сообщается в Telegram-канале АФМ.

Двух жителей мегаполиса задержали при попытке сбыта фальшивых денег в ходе контрольного закупа.

Отмечается, что граждане неоднократно сбывали поддельные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Суд приговорил их к лишению свободы от 5 до 5,5 лет.

Напомним, в прошлом году представители АФМ сообщили, что в Казахстане стали чаще выявлять поддельные купюры.

В феврале в Шымкенте задержали с поличным мужчину при попытке сбыть поддельные 1900 долларов США в одном из городских кафе. Гражданина в результате приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

В сентябре в Астане задержали девушку, которую подозревают в обмане людей пенсионного возраста. По версии следствия, она обменивала реальные деньги жертв на сувенирные купюры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170959-bolee-30-tysyach-falshivyh-dollarov-sbyvali-dvoe-almatincev/

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