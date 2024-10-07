Мужчину задержали при нанесении подозрительной рекламы в Алматы (видео)
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Жителя Алматы, подозреваемого в нанесении рекламы запрещенных веществ, задержали полицейские. С ним рядом также находилась девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
33-летнего алматинца задержали при нанесении на фасады зданий на пересечении улиц Богенбай батыра и Чокина, предположительно, наркорекламу. Вместе с ним задержали спутницу, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
"Молодые люди подумали, что не привлекут внимания. Однако тщетно: они задержаны. Роль девушки будет установлена в ходе следствия. Подозреваемый взят под стражу. По факту пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ их аналогов прекурсоров начато досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.
Задержанный ранее был судим на наркопреступление.
Согласно части 1 статьи 299-1 УК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170885-muzhchinu-zaderzhali-pri-risovanii-podozritelnoy-reklamy-v-almaty-video/
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