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Эзотерика

Гибель 6-летней Лизы: обвиняемая в ее смерти родная тетя выступила в суде с последним словом

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Суд по делу о смерти 6-летней Лизы
Суд по делу о смерти 6-летней Лизы. Фото: NUR.KZ / Айгерим Хамзина

В Алматы подходит к завершению судебный процесс по делу о гибели 6-летней Лизы. Сегодня в суде выступила главная обвиняемая - тетя девочки Ольга Шмакова, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в СМУС Алматы подсудимая Шмакова выступила с последним словом.

"Из-за несчастного случая и странного стечения обстоятельств я нахожусь на скамье подсудимых. Последние пять лет были борьбой. Впервые в жизни я столкнулась с такой несправедливостью. Следствие находилось под давлением потерпевшего Пылаева.

Хотелось бы отметить, с Александром никаких ссор у меня не было. Я максимально уважительно и лояльно относилась к нему. У меня никогда в жизни не было врагов. Следователи и сторона обвинения, не признавая свои ошибки, решили переложить всю ответственность на судью.

На своем опыте я ощутила как несправедлива правоохранительная система. Всем сердцем надеюсь на оправдание. Это вопиющий случай несправедливости.

Вся абсурдность обвинения строится на несуществующих фактах, которые так и не нашли своего подтверждения здесь, в суде. Обвинение так и не представило ни единого доказательства наезда, ревности и моего неприязненного отношения к Лизе, на котором строится весь обвинительный акт.

Есть только одна истина, которая установлена в суде: это то, что я всем сердцем любила Лизочку и никакого преступления не совершала. Никакого наезда или любого другого ДТП не было. Все обвинение было построено на личных мотивах, фантазиях, лжи потерпевшего", - заявила она.

Отметим, приговор подсудимым будет оглашен завтра, 8 октября, в 15:00.

Дело о смерти 6-летней Лизы

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Также в алматинском суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил свидетель, личность которого была засекречена. Он получал лечение в Центральной городской клинической больнице, куда привезли Лизу в день ее смерти.

После в суде выступил Андрей Шмаков – супруг подсудимой Ольги Шмаковой. На момент смерти девочки он руководил районным подразделением ДКНБ.

На судебном заседании показания дал один из подсудимых - садовник Уктаб Махмудов. Он рассказал, как увидел девочку, лежащей под статуей, и побежал за помощью.

А подсудимая - бабушка погибшей девочки Леонарда Рыжакова рассказала в суде, что у Лизы в день смерти были раны на ноге и животе. Кроме того, женщина заявила, что нужно проверить алиби отца девочки.

На предыдущем судебном заседании показания дала подсудимая Ольга Шмакова, которая является тетей погибшей Лизы. Она рассказала о неожиданном предложении со стороны следствия. По словам подсудимой, им говорили: "Пусть признает вину - отделается условным сроком".

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170803-gibel-6-letney-lizy-obvinyaemaya-v-ee-smerti-rodnaya-tetya-vystupila-v-sude-s-poslednim-slovom/

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