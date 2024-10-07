Гипермаркет оштрафовали в Мангистау за отказ продавать местные яйца

В Мангистауской области суд обязал крупную торговую сеть разместить товар местного производителя, а также наложил штраф за отказ сделать это, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Мангистауской области рассмотрели дело в отношении крупной торговой сети. Она отказала местному предпринимателю, занимающемуся производством перепелиных яиц, в размещении товара на полке.

Суд признал действия гипермаркета незаконными и наложил штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге) по ст.201 КоАП РК.

"Местный предприниматель направил предложение в гипермаркет в начале года, однако получил необоснованный отказ", - пояснили в Комитете торговли.

На основании жалобы предпринимателя Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области провел внеплановую проверку, результатом которой стал протокол о нарушении.

Администрация гипермаркета обжаловала решение в Актауском городском суде, который первоначально удовлетворил жалобу торговой сети.

Однако прокурор города Актау подал апелляцию, настаивая на том, что торговая сеть умышленно затягивала процесс заключения договора. 1 октября областной суд признал действия гипермаркета незаконными.

"Руководитель регионального департамента торговли Рауан Мухаев подчеркнул важность поддержки отечественных производителей в регионе, где 85% продовольствия поступает извне, и напомнил о правилах внутренней торговли, требующих размещать не менее 30% товаров местного производства на полках торговых сетей", - отметили в Комитете торговли.

Добавим, что по ст.201 КоАП РК ограничение субъектами торговой деятельности, осуществляющими деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, доступа товаров в торговые сети или крупные торговые объекты, выражающееся в необоснованном отказе от заключения договора о поставке товаров либо в заключении договора, носящего заведомо дискриминационный характер и содержащего условия о:

1) запрещении заключать субъекту торговой деятельности договоров поставки товаров с другими субъектами торговой деятельности, осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими субъектами торговой деятельности на аналогичных или иных условиях;

2) требовании представления субъектом торговой деятельности, осуществляющим поставки товаров, сведений о заключаемых договорах с другими субъектами торговой деятельности, осуществляющими аналогичную деятельность, -

влечет штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге).