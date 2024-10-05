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Миллион тенге пропал из авто после применения сканирующего устройства в Актобе (видео)

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Улица в Актобе
Кража. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

В Актобе задержан подозреваемый в совершении серии краж из автомашин. Одно из преступлений попало на камеру наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ​34-летнего жителя Актобе подозревают в кражах из автомобилей.

"Мужчина с помощью сканирующего устройства отключал сигнализацию транспортных средств, в которых владельцы оставляли барсетки, сумки и иные ценные вещи.

После очередной кражи из автомашины денег на сумму более 1 млн тенге подозреваемый был задержан по "горячим следам". Также он признался в совершении еще ряда аналогичных краж, где общий ущерб составил более трех миллионов тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

​Подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Согласно ч.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Напомним, ранее в Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля. Его стали проверять на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170237-million-tenge-propal-iz-avto-posle-primeneniya-skaniruyushchego-ustroystva-v-aktobe-video/

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