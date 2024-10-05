Миллион тенге пропал из авто после применения сканирующего устройства в Актобе (видео)
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В Актобе задержан подозреваемый в совершении серии краж из автомашин. Одно из преступлений попало на камеру наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 34-летнего жителя Актобе подозревают в кражах из автомобилей.
"Мужчина с помощью сканирующего устройства отключал сигнализацию транспортных средств, в которых владельцы оставляли барсетки, сумки и иные ценные вещи.
После очередной кражи из автомашины денег на сумму более 1 млн тенге подозреваемый был задержан по "горячим следам". Также он признался в совершении еще ряда аналогичных краж, где общий ущерб составил более трех миллионов тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.
Подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Согласно ч.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля. Его стали проверять на возможную причастность к другим подобным преступлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170237-million-tenge-propal-iz-avto-posle-primeneniya-skaniruyushchego-ustroystva-v-aktobe-video/
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