Миллион тенге пропал из авто после применения сканирующего устройства в Актобе (видео)

В Актобе задержан подозреваемый в совершении серии краж из автомашин. Одно из преступлений попало на камеру наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ​34-летнего жителя Актобе подозревают в кражах из автомобилей.

"Мужчина с помощью сканирующего устройства отключал сигнализацию транспортных средств, в которых владельцы оставляли барсетки, сумки и иные ценные вещи.

После очередной кражи из автомашины денег на сумму более 1 млн тенге подозреваемый был задержан по "горячим следам". Также он признался в совершении еще ряда аналогичных краж, где общий ущерб составил более трех миллионов тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

​Подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Согласно ч.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля. Его стали проверять на возможную причастность к другим подобным преступлениям.