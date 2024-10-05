Кызылординец потревожил покой бывшей жены и поплатился

В Кызылорде мужчина за нарушение защитного предписания в отношении бывшей супруги был взят под административный арест на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице судов Кызылординской области в Facebook, 19 сентября 2024 года в 18 часов 50 минут мужчина, находясь в квартире в Кызылорде, нарушил покой бывшей супруги, пренебрегая защитным предписанием.

На судебном заседании он полностью признал вину и выразил искреннее сожаление по поводу случившегося.

Согласно ч.1 ст.461 КоАП РК нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, влечет административный арест на 10 суток.

Противоправные действия мужчины подтверждены рапортом сотрудника полиции, заявлением, объяснением потерпевшей, защитным предписанием органа внутренних дел и протоколом об административном правонарушении.

Кызылординца признали виновным и арестовали на 10 суток.

Отмечается, что за 9 месяцев 2024 года в специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды поступило 80 дел по ч.1 ст.461 КоАП РК. Из них по 74 делам назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.

В соответствии со ст.20 Закона РК "О бытовом насилии" в целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном КоАП РК, либо задержания в порядке, предусмотренном УПК РК, начальниками территориального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.

Потерпевшему должна быть предоставлена копия защитного предписания под расписку в день его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено.

Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней.