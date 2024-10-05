"Вы что, голодаете?": казахстанского солдата избили после отказа съесть упавшую на землю лапшу

В военном суде Актюбинского гарнизона на скамье подсудимых оказался начальник штаба группы зенитных ракетных дивизионов воинской части 51809 Министерства обороны в звании подполковника, передает "Диапазон".

Военнослужащего обвинили в превышении власти. Из материалов дела следует, что во время построения личного состава он увидел, как в сторону казармы идут несколько рядовых.

В ходе разговора он отчитал их за то, что те опоздали на обед. У одного срочника в рюкзаке он обнаружил несколько супов быстрого приготовления и со словами: "Вы что, голодаете?", заставлял есть лапшу из пакетиков.

Потом дал указание съесть упавшую на землю лапшу, но рядовые отказались выполнить это требование. В ответ разгневанный подполковник сначала 8 раз ударил ладонью одного солдата по уху, а потом его же избил кулаком по лицу.

Экспертиза установила у пострадавшего разрыв мембраны левого уха, разрыв барабанной перепонки.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в преступлении, но наказания за него не понесет.

Избитый рядовой пошел на примирение со своим обидчиком и попросил освободить его от уголовной ответственности. Подсудимый не возражал.

В итоге военный суд Актюбинского гарнизона освободил подполковника от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Напомним, ранее на скамье подсудимых в Актобе оказался старший сержант роты огневой поддержки 1-го штурмового батальона воинской части 25744, которая дислоцируется в Мангистауской области. Его тоже обвиняли в превышении власти из-за избиения солдат. В итоге мужчину освободили от уголовной ответственности за примирением сторон.

А в военном суде Алматинского гарнизона рассмотрели дело по факту грабежа с угрозой применения насилия - на скамье подсудимых оказался солдат-срочник. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года. Также суд привлек молодого человека к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.