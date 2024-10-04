Подростка подозревают в нападении с ножом на одноклассника в СКО
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Школьника подозревают в том, что он ранил ножом своего одноклассника в Тимирязевском районе СКО. Подробности инцидента рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба ДП СКО, несовершеннолетний подозреваемый в совершении данного преступления был установлен.
"После проведения необходимых следственных действий он отпущен под поручительство родителей", - отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
"Учитывая возраст правонарушителя, сотрудниками полиции проводится работа по привлечению к ответственности его родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей", - уточнили в ДП СКО.
Кроме того, сообщается, что подросток будет взят на профилактический учет. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района.
Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170033-podrostka-podozrevayut-v-napadenii-s-nozhom-na-odnoklassnika-v-sko/
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