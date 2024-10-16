"Перепутали нас с кем-то": алматинский блогер заявил, что его и друга избили 20 человек

В Сети распространяется видео, где неизвестные мужчины напали на двоих молодых парней в Алматы. Один из пострадавших - популярный алматинский блогер, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел 30 сентября этого года ночью, в 03:26, в Алматы. По словам потерпевшего Даниила Волкова, пять машин преследовали их машину полтора-два километра, где находились он с другом и их знакомая.

"Я просто довозил друга до дома, когда нас избили. У меня есть справка со стоматологии. Мне выбили зуб, я получил поверхностную травму головы и ушибы. Имеются все доказательства и записи с видеокамер.

Бить толпой нельзя, на нас напали около 20 человек. Оказывается, они перепутали нас с кем-то: хотели избить других людей", - рассказал блогер.

Более того, после произошедшего ему стали поступать сообщения в Instagram о том, что ему заплатят деньги, если он простит нападавших и заберет заявление.

"Мне написал популярный блогер. Как оказалось, те парни - его знакомые. Он предложил встретиться с ними. Мы встретились, разговаривали около двух часов. Они предложили 200 тысяч тенге. Я отказал им", - поделился Даниил.

По его словам, увидев видео Даниила Волкова, где он рассказывает о произошедшем в Instagram, сотрудники полиции обратили внимание на это дело.

"Побои все "сняли". Сейчас идет следствие, нападавших парней задержали. В полиции они сообщили, что перепутали нас с кем-то: избить хотели других людей.

Есть видео, где меня бьют и я забегаю к другу домой и прошу его родителей нам помочь. Его бы там убили. На видео видно, что было с его головой", - поделился он.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции города Алматы сообщили, что по данному факту проводится расследование.

"Факт зарегистрирован. Для определения степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Личности установлены и были задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка по результатам судебно-медицинской экспертизы и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - прокомментировали в полиции.