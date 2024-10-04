"Кинул топор, махал вилами": иностранца обвинили в убийстве четырех человек в ЗКО

В ЗКО началось судебное разбирательство в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве четырех соотечественников, с которым он вместе работал, передает "Мой город".

В специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное разбирательство в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст.99 УК РК "Убийство двух и более лиц".

Из обвинительного акта следует, что весной этого года подсудимый приехал на сезонную работу в село Богатск района Байтерек. Здесь он занимался земледелием.

Жил мужчина во временном строении на территории крестьянского хозяйства. Вместе с ним жили еще 15 соотечественников.

В конце апреля между подсудимым и его коллегой возник конфликт, причиной которого стало то, что последний рассказывал руководителю крестьянского хозяйства все происходящее на работе.

"Вечером 9 мая подсудимый и еще 10 человек начали отмечать день рождения одного из них. Спустя несколько часов между ним и его коллегой вновь произошла словесная перепалка из-за приготовления завтрака.

Воспользовавшись незначительным поводом, подсудимый, проявив агрессию, зашел в шалаш и кинул топор в мужчину, однако попал в москитную сетку. Не успокоившись, он зашел обратно в шалаш уже с вилами и начал махать перед мужчиной. В этот момент другие работники вывели подсудимого на улицу", - зачитал прокурор Жандос Джубанов.

По версии обвинения, затем подсудимый взял пластмассовую канистру с бензином, зашел в барак, и со словами "Я всех вас убью!" открыл крышку емкости и кинул в горящую газовую плиту.

Моментально вспыхнул пожар. На месте от полученных ожогов скончались четверо мужчин, еще один человек получил термические ожоги. Того, с кем ранее у обвиняемого был конфликт, среди них не было.

"Таким образом, подсудимый совершил убийство двух и более лиц способом, опасным для жизни других людей. Обвинение полностью поддерживаю", - заключил государственный обвинитель.

Отмечается, что подсудимый совершенно не владеет русским языком и общается с помощью переводчика.

Он заявил, что не согласен в обвинительным актом. От присяжных заседателей подсудимый отказался. Дело будет рассматривать судья Асланбек Дюсингалиев.

Отметим, что по по п.1 ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее на юге Казахстана задержали иностранца, подозреваемого в убийстве знакомого в Российской Федерации. 39-летний гражданин Таджикистана находился в розыске с октября прошлого года.