Подозреваемую в убийстве мужчины задержали в Алматы

В Сети распространяется информация касательно убийства гражданина России в Алматы. О задержании подозреваемой сообщили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

В Сети ранее появилась информация, что 3 октября в одной из квартир Ауэзовского района в Алматы было обнаружено тело мужчины. Согласно опубликованной информации, убитый является гражданином России.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту возбуждено дело.

"Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

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