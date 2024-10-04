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Эзотерика

Подозреваемую в убийстве мужчины задержали в Алматы

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Женщина в наручниках
Задержана женщина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети распространяется информация касательно убийства гражданина России в Алматы. О задержании подозреваемой сообщили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

В Сети ранее появилась информация, что 3 октября в одной из квартир Ауэзовского района в Алматы было обнаружено тело мужчины. Согласно опубликованной информации, убитый является гражданином России.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту возбуждено дело.

"Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Летом в Алматы задержали женщину, которую подозревают в убийстве родственника. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в одном из подъездов.

Ранее в Алматинской области 29-летний мужчина был убит 12 ударами ножа. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

Ранее в Актау среди мусорных контейнеров нашли обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров.

19 сентября в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По факту возбуждено уголовное дело.

До этого мы писали, что в Астане в заброшенном здании обнаружили тело 14-летней девочки. Полиция заявила, что не нашла на теле девочки признаков насильственной смерти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169804-podozrevaemuyu-v-ubiystve-inostranca-zaderzhali-v-almaty/

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