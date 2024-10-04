Нанес ножевое ранение возле дома: 10-летний казахстанец стал очевидцем тяжкого преступления
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В Таразе благодаря бдительности 10-летнего мальчика полицейские по "горячим следам" раскрыли тяжкое преступление. Ребенок стал свидетелем происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в дежурную часть городского отдела полиции поступил вызов от местной жительницы.
Женщина сообщила, что возле дома неизвестный нанес ножевое ранение ее мужу. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование. На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен очевидец преступления - 10-летний мальчик, игравший неподалеку. Он сообщил полицейским важную информацию: во что был одет подозреваемый, описал его внешность и куда он убежал", - отметили в МВД.
Руководство управления полиции Тараза мальчику вручило благодарственное письмо за помощь в раскрытии тяжкого преступления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169778-nanes-nozhevoe-ranenie-vozle-doma-10-letniy-kazahstanec-stal-ochevidcem-tyazhkogo-prestupleniya/
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