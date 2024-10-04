Еще одну фитолабораторию обнаружили в частном секторе Алматы

В Алматы провели спецоперацию по ликвидации фитолаборатории - она была обнаружена в частном секторе мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, фитолаборатория дислоцировалась в частном секторе Ауэзовского района в Алматы.

"В результате задержан 36-летний мужчина, который организовал преступное производство. В частности, в специализированной пристройке к дому, служившей теплицей, обнаружено 270 кустов каннабиса, три бочки с жидкостью со специфическим запахом, три пакета с удобрениями, 17 растворов кислоты, пищевые весы, 23 осветительные лампы и другой лабораторный инвентарь. "Технолог" дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование", - информировал начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Талант Исаев.

Сообщается, что вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Вместе с тем, полицией проводятся оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к производству наркотиков, а также канала распространения зелья.

Иная информация не распространяется в интересах следствия.

На днях в Алматинской области полицейские в очередной раз "накрыли" нарколабораторию. По подозрению в ее организации задержан 35-летний мужчина.

Еще одну из таких нарколабораторий в Алматинской области организовали в гараже частного дома. Правоохранители изъяли у подозреваемого более 200 граммов мефедрона и свыше 1,5 кг прекурсоров.

В августе сотрудники КНБ ликвидировали 3 крупные нарколаборатории в Казахстане, общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке доходила до 2 млрд тенге.

В начале года в Алматы выявили крупнейшую в Казахстане нарколабораторию. Располагалась она в частном доме.