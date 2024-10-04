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Спецоперация в Экибастузе: тенге и иностранную валюту нашли при обыске (видео)

Опубликовано:

Нарколабораторию обнаружили полицейские
Нарколаборатория. Кадр из видео: polisia.kz

В Экибастузе Павлодарской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, в организации которой подозревают двух горожан, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружили психотропное вещество альфа-PVP общим весом свыше одного килограмма, денежные средства в казахстанской и иностранной валюте, электронные весы, а также ряд приспособлений и соответствующее оборудование для производства синтетических наркотиков.

Кроме того, нашли и изъяли более 120 литров прекурсоров, используемых для их изготовления.

"Подозреваемые планировали расфасовать наркотики по мелким партиям и в дальнейшем реализовать их посредством интернета, используя курьеров-закладчиков, ищущих легкую и высокооплачиваемую работу", - отметили в МВД.

Начато досудебное расследование по факту организации нарколаборатории и производства синтетических наркотиков. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

С начала года полиция ликвидировала деятельность 48 нарколабораторий, где были изъяты 250 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков, более 2,5 тонн прекурсоров и свыше 72 кг наркотиков каннабисных видов.

Пресечена деятельность 11 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса. Из незаконного оборота изъяли более 19 тонн различных наркотиков, в том числе почти 5 тонн марихуаны и 420 кг синтетических наркотиков.

Ранее в Алматинской области полицейские "накрыли" нарколабораторию в арендуемом доме на территории Талгарского района. По подозрению в ее организации задержали 35-летнего мужчину.

Также под Астаной выявили и ликвидировали нарколабораторию в железном контейнере. Были задержаны трое подозреваемых, изъяты свыше 24 кг аналогов психотропных веществ. В итоге астанчан приговорили к срокам от 10 до 11 лет 3 месяцев лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169694-specoperaciya-v-ekibastuze-tenge-i-inostrannuyu-valyutu-nashli-pri-obyske-video/

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