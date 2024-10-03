Казахстанца наказали за работу таксистом

Житель Актау занимался незаконным предпринимательством, оказывая услуги такси, за что получил штраф более 50 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.463 КоАП (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) рассмотрели в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау.

Суд установил, что горожанин 26 июля 2024 года на автодороге в Актау, управляя транспортным средством марки Toyota Alphard, занимался незаконным предпринимательством, оказывая услуги такси.

При этом мужчина не имел надлежащей регистрации в управлении государственных доходов в качестве ИП.

Постановлением суда от 12 сентября казахстанца признали виновным по ч.1 ст.463 КоАП. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).