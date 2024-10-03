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Казахстанца наказали за работу таксистом

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Grace Cary / Getty Images

Житель Актау занимался незаконным предпринимательством, оказывая услуги такси, за что получил штраф более 50 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.463 КоАП (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) рассмотрели в Специализированном суде по административным правонарушениям Актау.

Суд установил, что горожанин 26 июля 2024 года на автодороге в Актау, управляя транспортным средством марки Toyota Alphard, занимался незаконным предпринимательством, оказывая услуги такси.

При этом мужчина не имел надлежащей регистрации в управлении государственных доходов в качестве ИП.

Постановлением суда от 12 сентября казахстанца признали виновным по ч.1 ст.463 КоАП. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169420-kazahstanca-nakazali-za-rabotu-taksistom/

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