Получали команды от администратора: Telegram-канал с суицидальным контентом выявили в Алматы
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Прокуратура Алматы пресекла доступ к суицидальному контенту - был заблокирован Telegram-канал с соответствующим содержанием, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.
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Были приняты меры по блокировке Telegram-канала с депрессивным контентом.
В ходе проверки выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности.
"23 сентября 2024 года судом удовлетворен иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата. Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в Министерство культуры и информации", - заявили в ведомстве.
Прокуроры напомнили родителям о важности ответственного подхода к использованию интернета, а в случае обнаружения подозрительного контента призвали обратиться в правоохранительные органы.
Отметим, что согласно статье 105 УК РК:
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
2) в отношении двух или более лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;
4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет,
- наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169372-poluchali-komandy-ot-administratora-telegram-kanal-s-suicidalnym-kontentom-vyyavili-v-almaty/
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