Получали команды от администратора: Telegram-канал с суицидальным контентом выявили в Алматы

Прокуратура Алматы пресекла доступ к суицидальному контенту - был заблокирован Telegram-канал с соответствующим содержанием, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Были приняты меры по блокировке Telegram-канала с депрессивным контентом.

В ходе проверки выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности.

"23 сентября 2024 года судом удовлетворен иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата. Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в Министерство культуры и информации", - заявили в ведомстве.

Прокуроры напомнили родителям о важности ответственного подхода к использованию интернета, а в случае обнаружения подозрительного контента призвали обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, что согласно статье 105 УК РК:

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

2) в отношении двух или более лиц;

3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет,

- наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.