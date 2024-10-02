Известный шеф-повар Бага Демалыс скончался в Алматы
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В Алматы скончался известный шеф-повар Бага Демалыс. О случившемся близкие и друзья рассказали в соцсетях. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
|В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).
О смерти Бага Демалыс в соцсетях сообщают близкие друзья погибшего. Своими мыслями после случившегося поделился и казахстанский режиссер Канат Бейсекеев.
"Вчера мы потеряли нашего друга, Бага Демалыса. Бага был родным каждому жителю нашего города, его улыбка и доброе сердце останутся с нами навсегда.
Я хочу обратиться ко всем: если вам тяжело, если вы чувствуете, что не справляетесь - не бойтесь обращаться за помощью. Не оставайтесь одни со своими переживаниями. Поговорите с близкими, с друзьями, обратитесь к специалистам.
Нам всем пора завязывать с хейтом", - написал Бейсекеев в Instagram.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
"Мотив и обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве.
Добавим, что согласно статье 105 УК РК:
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
2) в отношении двух или более лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;
4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168962-izvestnyy-shef-povar-baga-demalys-skonchalsya-v-almaty/
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