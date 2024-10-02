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Известный шеф-повар Бага Демалыс скончался в Алматы

Опубликовано:

Бага Демалыс
Бага Демалыс. Фото: instagram/bagadeluxe

В Алматы скончался известный шеф-повар Бага Демалыс. О случившемся близкие и друзья рассказали в соцсетях. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

О смерти Бага Демалыс в соцсетях сообщают близкие друзья погибшего. Своими мыслями после случившегося поделился и казахстанский режиссер Канат Бейсекеев.

"Вчера мы потеряли нашего друга, Бага Демалыса. Бага был родным каждому жителю нашего города, его улыбка и доброе сердце останутся с нами навсегда.

Я хочу обратиться ко всем: если вам тяжело, если вы чувствуете, что не справляетесь - не бойтесь обращаться за помощью. Не оставайтесь одни со своими переживаниями. Поговорите с близкими, с друзьями, обратитесь к специалистам.

Нам всем пора завязывать с хейтом", - написал Бейсекеев в Instagram.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

"Мотив и обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Добавим, что согласно статье 105 УК РК:

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

2) в отношении двух или более лиц;

3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168962-izvestnyy-shef-povar-baga-demalys-skonchalsya-v-almaty/

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