Статья грозит мужчине после визита в СИЗО к брату в Алматинской области (видео)
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В Алматинской области сотрудники СИЗО изъяли наркотические вещества, скрытые в шампуне. Их направили на судебно-химическую экспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении № 71 ДУИС по Алматинской области и области Жетісу сотрудники предотвратили попытку проноса запрещенных предметов.
"Брат следственно-арестованного за кражу чужого имущества пытался ухищренным путем передать наркотические средства", - отметили в МВД.
По данным ведомства, мужчина заранее поместил наркотики в шприцы по 200 мл, спрятал их в шампунь и попытался передать. Вещества были изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу.
"Факт передачи запрещенных веществ был зарегистрирован на видеорегистратор. Передача наркотических средств в учреждения УИС квалифицируется как сбыт, то есть является одним из уголовно наказуемых деяний, за которое предусмотрено лишение свободы", - отметил исполняющий обязанности начальника регионального ДУИС Бакытжан Шарипбеков.
Ранее сообщалось, что в учреждении №33 в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой. Житель Алматинской области пытался таким образом передать устройство своему другу, находящемуся под стражей по обвинению в грабеже.
А в колонию на юге Казахстана пытались передать шпионские очки с потайной камерой. Однако доставку необычной посылки удалось пресечь сотрудникам оперативного отдела ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области. По предварительным данным, посылка с "сюрпризом" предназначалась осужденному на 14 лет за похищение человека, вымогательство и терроризм.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168871-statya-grozit-muzhchine-posle-vizita-v-sizo-k-bratu-v-almatinskoy-oblasti-video/
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