Казахстанка подверглась избиению из-за развода и отказа показать детей

Суд области Ұлытау признал виновным мужчину, ударившего свою жену во время ссоры из-за развода и отказа показать общих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судов области Ұлытау, 21 августа 2024 года около 19.30 между супругами возникла ссора, потому что из-за развода женщина не показала ему их общих детей, в ходе которой мужчина ударил жену в область шеи.

Подсудимый полностью признал свою вину, извинился перед потерпевшей и выразил сожаление о своих действиях.

В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого была подтверждена представленными и исследованными судом доказательствами.

Суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также смягчающие обстоятельства, такие как полное признание вины и отсутствие отягчающих факторов.

Мужчина был признан виновным по ч.1 ст.109-1 УК РК и приговорен к 40 часам общественных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.

Напомним, житель Кызылординской области тоже обвинялся в нанесении побоев жене. Но мужчина избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились.