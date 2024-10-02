Покушение, хищения, вымогательства: ряд задержаний провело МВД в области Ұлытау (видео)

В МВД заявили, что за последний месяц в области Ұлытау было осуществлено задержание несколько преступных группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал ведомства.

Стражи порядка заявили, что была пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов.

"Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - пояснил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также сообщается, что полицией проведено задержание участников еще одной группировки, которые изобличены в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года.

По информации ведомства, обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применяя физическую силу и угрожая оружием.

Еще в МВД заявили, что раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшего место в 2018 году.

"Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство", - сообщил Куандык Алпыс.

По информации ведомства, всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов - проведено более 20 обысковых мероприятий, в результате изъято 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и 3 обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка.

По всем фактам проводится досудебное расследование.

Отметим, недавно МВД провело задержания сразу в трех регионах Казахстана - были задержаны предполагаемые участники криминальных группировок, которые промышляли вымогательством. Операции провели в течение трех дней в Уральске, Шымкенте и Актобе.

Месяц назад в КНБ сообщили о задержании в Алматы и трех областях Казахстана подозреваемых в террористической деятельности. Были задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.