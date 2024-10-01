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Казахстанку наказали за курение кальяна в Астане

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Кальян стоит на столе
Кальян. Иллюстративное фото: invizbk/Getty Images

При проведении рейдовых мероприятий столичные полицейские оштрафовали астанчанку, курившую кальян в лаунж-баре, на 15 МРП (55 380 тенге), передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Участковые инспектора на постоянной основе проверяют увеселительные заведения в целях предупреждения и пресечения правонарушений.

"В ходе проведения рейдовых мероприятий стражами порядка в лаундж-баре по проспекту Мангилик Ел выявлен факт правонарушения, предусмотренного статьей 441 КРКоАП, а именно потребление кальяна в не определенных для этого специальных местах. В отношении девушки, употреблявшей кальян, наложен штраф в размере 15 МРП", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В полиции напомнили, что потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 месячных расчетных показателей. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения взыскания, влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.

Отмечается также, что с начала текущего года в столице за нарушение запрета потребления табачных изделий в не определенных для этого специальных местах к ответственности привлекли более 3 тысячи граждан.

Добавим, в конце июня председатель сената отметил, что в стране ранее вводили запрет на кальяны, однако его не соблюдают. По словам Маулена Ашимбаева, не секрет, что во многих кафе и ресторанах посетители свободно могут курить кальян. В связи с чем "возникает вопрос к к МВД, правительству и местным исполнительным органам".

Напомним, в 2020 году в Казахстане был расширен перечень мест, где теперь нельзя курить. Запрет коснулся автобусных остановок, детских площадок, метро и подземных переходов.

В октябре 2023 года юристы сравнили штрафы за курение кальяна в Казахстане и в других странах мира. Тогда юристы еще раз обратили внимание на то, что ответственность за курение кальяна в общественных местах несут только физические лица: штрафов для предпринимателей за это нет.

Осенью того же года о проблеме с кальянными высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник признал, что такая проблема действительно имеется. По его словам, предприниматели интерпретируют закон так, что кальяны запрещены в помещениях, но разрешены на летниках. Он пообещал разобраться в этом вопросе.

В марте этого года представитель Минздрава Гульнара Сарсенбаева сообщила, что в Казахстане за курение кальяна хотят наказывать не только самих курильщиков, но и заведения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168221-kazahstanku-nakazali-za-kurenie-kalyana-v-astane/

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