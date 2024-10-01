Военнослужащего не стали наказывать за избиение солдат в Мангистау

Избитые рядовые простили старшего сержанта, которого судили по статье о превышении власти. Таким образом военнослужащий избежал уголовной ответственности, передает "Диапазон".

На скамье подсудимых в Актобе оказался старший сержант роты огневой поддержки 1-го штурмового батальона воинской части 25744, которая дислоцируется в Мангистауской области.

Из обвинения следует, что военнослужащий вошел в спальню к солдатам и ударил троих срочников кулаком по голове. Поводом для такого поведения послужило то, что якобы рядовой появился в коридоре казармы без его разрешения.

В другом случае он уличил рядового штурмового батальона в употреблении насвая и за это надавал пощечин троим срочникам, еще двоих ударил кулаком по голове.

Судили старшего сержанта по статье "Превышение власти". Обвиняемый полностью признал свою вину, но избежал наказания благодаря потерпевшим.

Шестеро военнослужащих, которых он бил, заявили, что не имеют к нему претензий и попросили освободить от уголовной ответственности за примирением сторон.

Суд так и поступил: 27-летнего мужчину освободили от уголовной ответственности за примирением сторон.

Напомним, в начале сентября в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

Позже в соцсетях появилось видеообращение отца погибшего военнослужащего. Он сообщил, что его сына застрелил в лицо офицер. Мужчина обратился к министру и попросил провести тщательное расследование обстоятельств гибели его единственного сына.

Была создана специальная комиссия под руководством замглавы Минобороны, дело находится на контроле министра.

Также в Казахстане опубликовали петицию с предложением повысить призывной возраст солдат-срочников с 18 до 20 лет.