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Эзотерика

Еще одну собаку, привязанную к авто, засняли в Алматинской области (видео)

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Собака на трассе у авто
Собака на трассе у авто. Скриншот: t.me/kris_p_almaty_kz

В Алматинской области очевидцы на дороге засняли очередной случай жестокого обращения с животным - собаку привязали к автомобилю на трассе. Ролик появился в Сети, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале КрисПи Алматы. На кадрах - собака, привязанная к автомобилю, позже из нее выходит мужчина и уводит животное.

По словам очевидца, действие происходит на Алатауской трассе в Талгарском районе Алматинской области.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции области сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.

Отметим, что в Казахстане нередко на видео попадают подобные случаи.

В конце августа, тоже в Алматинской области, мужчина привязал к автомобилю, которым управлял, собаку. В Сети появилось видео, как измученное животное лежит на земле без сил и тяжело дышит, в этот момент водитель отвязывает его от машины и оставляет в таком положении.

В мае в городе Қонаев мужчина привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес лишь административное наказание. Так же жестоко с псом поступил в 2022 году водитель КамАЗа в Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167917-eshche-odnu-sobaku-privyazannuyu-k-avto-zasnyali-v-almatinskoy-oblasti-video/

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