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81 сверток синтетических наркотиков нашли у пары в Атырау (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: МВД РК

Двое подозреваемых в распространении наркотиков были задержаны полицией в Атырау - у них нашли десятки свертков с "синтетикой", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации стражей порядка, сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые, как предполагается, занимались распространением наркотиков.

В ходе личного досмотра у них был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в zip-пакеты.

Помимо этого, в арендованной квартире и на улицах города было обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.

"В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что подозреваемый в хранении наркотиков казахстанец был экстрадирован из Грузии - его привлекут к уголовной ответственности. Ранее этот мужчина скрылся от следствия, воспользовавшись тем, что к нему не применили меру пресечения в виде содержания под стражей, и покинул страну.

До этого разыскиваемый за совершение аналогичного преступления был экстрадирован из Армении в Казахстан. В сентябре прошлого года подозреваемый был задержан в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167792-81-svertok-sinteticheskih-narkotikov-nashli-u-pary-v-atyrau-video/

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