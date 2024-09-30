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"Заметил пароль": на жителя Астаны без его ведома оформили покупки на 1,5 млн тенге

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Мужчина держит телефон в руках
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

С телефона жителя Астаны совершили покупку часов, беспроводных наушников и смартфона, а затем продали приобретенное имущество. Он о покупке ничего не знал, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, двое мужчин в Астане познакомились на улице и решили провести время за распитием спиртного. Они зашли в магазин, где потерпевший расплачивался за покупки через мобильное банковское приложение. По версии полиции, в этот момент подозреваемый заметил пароль от телефона и приложения.

"Дождавшись удобного момента, 28-летний мужчина незаметно похитил телефон. Он воспользовался украденным телефоном, оформил на имя потерпевшего покупки, включая часы, беспроводные наушники и смартфон, а затем продал приобретенное имущество", - рассказали в МВД.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,5 млн тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, установлено, что ранее подозреваемый мужчина привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Недавно мы писали, что астанчанка разрешила новому знакомому позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге.

Также в Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился миллиона тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси.

Ранее 53-летний житель Астаны потерял кошелек с деньгами после того, как пошел в сауну со своим новым знакомым. Пострадавший на вокзале познакомился с мужчиной, между ними завелся интересный разговор, впоследствии он пригласил его в сауну.

До этого 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но в результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.

Добавим, что согласно статье 188 УК, кража наказывается:

  • штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167614-zhitel-astany-okazalsya-dolzhnikom-na-1-5-mln-tenge-posle-sluchaynogo-znakomstva/

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