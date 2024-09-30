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Скрылся во время следствия: Грузия выдала разыскиваемого казахстанца

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Подозреваемого ведут стражи порядка
Подозреваемый. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Подозреваемый в хранении наркотиков был экстрадирован из Грузии - его привлекут к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере", - заявили в надзорном органе.

По данным ведомства, в июне 2023 года в Астане сотрудниками дорожной полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий было остановлено автотранспортное средство под управлением подозреваемого, в салоне которого обнаружено 15 свертков "мефедрона" общим весом 18,96 г.

В прокуратуре подчеркнули, что злоумышленник скрылся, воспользовавшись избранной на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

В связи с этим он был объявлен в международный розыск.

В январе текущего года подозреваемый задержан на территории Грузии. В настоящее время он экстрадирован в Казахстан, а после - водворен в следственный изолятор Астаны.

Отмечается, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, разыскиваемый за совершение аналогичного преступления был экстрадирован из Армении в Казахстан. В сентябре прошлого года подозреваемый был задержан в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.

А в августе этого года гражданина Грузии экстрадировали в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.

По данным следствия, подозреваемый в прошлом году в Алматы за рулем авто в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другой машиной.

А из Испании в Казахстан недавно экстрадировали гражданина РФ - его подозревают в совершении разбоя в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167564-hranenie-i-perevozka-sintetiki-razyskivaemogo-kazahstanca-ekstradirovali-iz-gruzii/

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