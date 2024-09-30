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Эзотерика

Дело против матери найденного у подъезда младенца прекратили в Караганде

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Маленький ребенок спит
Младенец. Иллюстративное фото: milanvirijevic / Getty Images

В Караганде прекращено уголовное дело против матери новорожденного, найденного у подъезда жилого дома в феврале этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как стало известно, ребенка вернули матери. В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту проводилось досудебное расследование, по которому принято решение о прекращении, прокурором принятое решение утверждено.

"Вопрос возвращения ребенка к компетенции полиции не относится, решение принималось органами опеки и попечительства", - отметили в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года в Караганде у подъезда одного из домов нашли новорожденного ребенка. Прибывшие на место полицейские обнаружили и спасли мальчика от обморожения. Было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Позже с помощью молекулярно-генетической экспертизы была установлена мать малыша с вероятностью 99,9999%. Суд удовлетворил заявление КГУ "Дом ребенка "Шапагат", присвоив ребенку фамилию, дату и место рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167557-delo-protiv-materi-naydennogo-u-podezda-mladenca-prekratili-v-karagande/

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