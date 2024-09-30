Взяткодатель пытался избежать штрафа, но попался и получил реальный срок в Астане

Столичными прокурорами была разоблачена схема избежания от уголовного наказания - виновных привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как пояснили в надзорном ведомстве, было окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.

В 2018 году взяткодатель осужден к штрафу в размере 672 млн. тенге.

Однако во избежание наказания им предоставлен поддельный документ в уполномоченный орган о полной оплате штрафа.

Тем не менее столичной прокуратурой был установлен преступный факт и осужденному заменено наказание со штрафа на 10 лет лишения свободы.

А после, в ходе дальнейшего расследования, также было задержано лицо, оказавшее помощь в уклонении осужденным оплаты многомиллионного штрафа.

"Приговором суда с участием присяжных заседателей виновный осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере", - заявили в прокуратуре.

В настоящий момент приговор вступил в законную силу.

Напомним, крупного чиновника осудили за взятки в Семее - и.о. начальника отдела сельского хозяйства Семея получил взятки (от 4 тыс. до 25 тыс. тенге) от пятерых граждан за ускоренное оформление документов, содействие в предоставлении госуслуги по замене водительского удостоверения, содействие в получении государственного регистрационного номера повышенного спроса.

Также высокопоставленного чиновника осудили в Кызылорде - руководитель управления предпринимательства и промышленности признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына в сумме 1,4 млн тенге и предоставления дизельного топлива стоимостью 6,8 млн тенге.

А Талдыкорганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 9 человек по обвинению в коррупции.