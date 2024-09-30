МВД провело задержания сразу в трех регионах Казахстана (видео)

Полицейские сообщили о пресечении деятельности сразу трех криминальных групп - предполагаемых вымогателей задержали в трех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Операции провели в течение трех дней.

Так, в Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, как отметили в МВД, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.

В Шымкенте оперативниками задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей города. Предполагается, что они путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения.

Сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержан и арестован предполагаемый участник преступной группы. Сообщается, что он с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогал восемь миллионов тенге. Проводится досудебное расследование.

Начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс заявил, что работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное: 1) с применением насилия; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) неоднократно, - наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное: 1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 2) с целью получения имущества в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 1) преступной группой; 2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.