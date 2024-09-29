Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Астанчанка с детской коляской вызвала подозрения у полиции (видео)

Опубликовано:

Задержанная с детской коляской астанчанка.
Женщина с детской коляской. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане полицейские задержали 27-летнюю женщину с детской коляской, которая привлекла внимание после просмотра записей с камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщили, что "невинная прогулка" женщины скрывала противоправную схему.

По данным полиции, мама 4 детей расклеивала стикеры с QR-кодами, рекламирующими нелегальную работу наркокурьерами и дропперами.

"Оперативники заметили подозрительную активность на записях камер видеонаблюдения: женщина размещала стикеры на зданиях, подъездах, шлагбаумах и даже кондиционерах. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана", - сказано в сообщении.

По версии полиции, подозреваемая зарегистрировалась в одном из Telegram-каналов и получила задание от куратора – расклеить по городу порядка 500 наклеек. За это ей пообещали плату, как утверждают в полицию, горожанка была осведомлена о том, что за "гибким графиком" скрывается криминальная деятельность.

"Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Полиция предупреждает: невинные на вид стикеры могут скрывать серьезную угрозу", – добавили в полиции.

Несколько дней назад в Шымкенте задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков. Сообщалось, что в его доме нашли 6 трафаретов для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий.

Также мы писали, что по 300 тенге за наклеенную листовку с рекламой наркотиков обещали парням в ВКО.

Ранее в Костанае полиция установила подозреваемую в рекламе интернет-магазинов по продаже наркотиков. По версии полиции, 34-летняя горожанка наносила рекламу на стены зданий.

В мае в Павлодаре прошел очередной рейд по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков. Места размещения рекламы выявляют там по сообщениям неравнодушных граждан в чат-бот "Теневой герой" в мессенджере Telegram.

Отметим, что по статье 299 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей;
  • с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов;
  • с использованием служебного положения,

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167270-astanchanka-s-detskoy-kolyaskoy-vyzvala-podozreniya-u-policii-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie