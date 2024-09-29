Астанчанка с детской коляской вызвала подозрения у полиции (видео)
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В Астане полицейские задержали 27-летнюю женщину с детской коляской, которая привлекла внимание после просмотра записей с камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщили, что "невинная прогулка" женщины скрывала противоправную схему.
По данным полиции, мама 4 детей расклеивала стикеры с QR-кодами, рекламирующими нелегальную работу наркокурьерами и дропперами.
"Оперативники заметили подозрительную активность на записях камер видеонаблюдения: женщина размещала стикеры на зданиях, подъездах, шлагбаумах и даже кондиционерах. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана", - сказано в сообщении.
По версии полиции, подозреваемая зарегистрировалась в одном из Telegram-каналов и получила задание от куратора – расклеить по городу порядка 500 наклеек. За это ей пообещали плату, как утверждают в полицию, горожанка была осведомлена о том, что за "гибким графиком" скрывается криминальная деятельность.
"Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Полиция предупреждает: невинные на вид стикеры могут скрывать серьезную угрозу", – добавили в полиции.
Несколько дней назад в Шымкенте задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков. Сообщалось, что в его доме нашли 6 трафаретов для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий.
Также мы писали, что по 300 тенге за наклеенную листовку с рекламой наркотиков обещали парням в ВКО.
Ранее в Костанае полиция установила подозреваемую в рекламе интернет-магазинов по продаже наркотиков. По версии полиции, 34-летняя горожанка наносила рекламу на стены зданий.
В мае в Павлодаре прошел очередной рейд по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков. Места размещения рекламы выявляют там по сообщениям неравнодушных граждан в чат-бот "Теневой герой" в мессенджере Telegram.
Отметим, что по статье 299 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
Те же действия, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей;
- с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов;
- с использованием служебного положения,
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167270-astanchanka-s-detskoy-kolyaskoy-vyzvala-podozreniya-u-policii-video/
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