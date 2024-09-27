Жители Темиртау задолжали более 5 млн тенге и попали под статью

В Темиртау двое жителей были приговорены к одному году ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов: их общий долг составил 5,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как говорится на официальном сайте ведомства, прокуратура города инициировала досудебное расследование по ст.139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей). Материалы дела были направлены в суд.

Суд приговорил обоих должников к ограничению свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.

Помимо этого, в 2024 году по внесенным актам прокурорского надзора зарегистрированы еще три уголовных дела по ст.139 УК, которые в настоящее время находятся на стадии досудебного расследования.

С 2023 года в Темиртау к административной ответственности по статье 669 КоАП привлечены 43 неплательщика алиментов.

Работа в данном направлении продолжается и находится под контролем прокуратуры города.

Добавим, что согласно статье 139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось количество проблемных задолженностей по алиментам. В Министерстве юстиции РК рассказали, что в прошлом году на исполнении находилось 326 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов, из которых более 16 тыс. считались проблемными - их общий долг составлял 20,6 млрд тенге. Однако ситуация постепенно улучшается, и по состоянию на 1 квартал текущего года количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности по алиментам снизилась на 31%. В рамках борьбы с неплательщиками арестовывали их машины и выявляли скрытые доходы.