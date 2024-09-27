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Мужчина получил срок из-за торчавшего из норы мешка в Алматинской области

Опубликовано:

Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

В Алматинской области мужчина осужден на два года ограничения свободы за незаконное присвоение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как говорится в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, 5 июля 2024 года подсудимый пас скот верхом на лошади на жайлау "Акколь" Жамбылского сельского округа Райымбекского района.

Он заметил белый мешок, торчащий из норы, в котором обнаружил оружие без документов  - "ВЕПРЬ-308" и "ТОЗ-8", а также боеприпасы к ним калибра 308 win и 5,6 мм.

Мужчина забрал находку и отвез ее в село Каратоган, где незаконно хранил в своем доме.

Вина подсудимого была полностью доказана материалами дела, включая показания свидетелей и другие доказательства, представленные в суде.

Суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимого, отягчающих обстоятельств не выявлено. Мужчина был признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорен к двум годам ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции нашли пистолет-пулемет времен Второй мировой нашли у жителя Акмолинской области. Сельчанин пояснил, что ружье он нашел в степи. Оружие было изъято и направлено на судебно-баллистическое исследование.

Добавим, что согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166852-muzhchina-poluchil-srok-iz-za-torchavshego-iz-nory-meshka-v-almatinskoy-oblasti/

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