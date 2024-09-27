Павлодарец заявил в полицию о "вопиющем безобразии" со стороны соседа

Жителя Павлодара наказали за выброс мусора с балкона квартиры. Полицейских вызвал недовольный сосед, а нарушитель пытался оправдать свой поступок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, о вопиющем безобразии со стороны соседа, выкинувшего с четвертого этажа дома по улице Катаева мешок с мусором, заявил в полицию очевидец.

Подъехав к данному дому, полицейские обнаружили, что позади двора лежит различный мусор.

"В разговоре со стражами порядка владелец квартиры сказал, что мусор лежал на балконе, при уборке балкона мусор нечаянно упал, хотел его собрать, но забыл", - рассказали в ДП Павлодарской области.

С нарушителем проведена профилактическая беседа. Также на него составили административный материал.

Если ситуация повторится, то владельцу квартиры придется заплатить штраф в размере 20 МРП, а это 73 840 тенге.

"Одно дело, если с высоты на землю летит фантик или пустая сигаретная пачка. А вот метание из окна твердых предметов, например, пустых бутылок или мешков с мусором, чревато более серьезными последствиями", - отметили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что территория подъезда и придомовая территория относятся к общественным местам. Собственники и арендаторы жилплощади обязаны соблюдать правила пользования жилыми помещениями.

С начала года свыше 5 тыс. жителей Павлодарской области нарушили правила благоустройства, за что и были привлечены к ответственности.

Отметим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных ст.381-1 КоАП РК, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).