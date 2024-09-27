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Избитый в 6 утра павлодарцем мужчина отказался от претензий

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Мужчины пожимают руки
Мужчины. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Павлодарской области мужчину освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим по делу о причинении легкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении жителя Павлодара по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью рассмотрели в Щербактинском районном суде.

"18 августа 2024 года около 06.00 подсудимый, находясь в селе Жылыбулак Щербактинского района, в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения жителю данного села", - установил суд.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ушибленных ран с кровоподтеками лица. Они соответствуют причинению легкого вреда по признаку кратковременного расстройства здоровья.

"В ходе главного судебного разбирательства от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Ущерб ему возмещен полностью, претензий к подсудимому он не имеет", - пояснили в суде.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном и не возражал против прекращения дела.

Суд освободил павлодарца от уголовной ответственности по ч.1 ст.108-1 УК в связи с примирением с потерпевшим. Производство по делу прекратили.

За проведение экспертизы суд взыскал с подсудимого процессуальные издержки, которые тот оплатил добровольно.

Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее в Кызылординской области перед судом предстал мужчина, обвиняемый в избиении жены. Наказания он избежал, так как примирился с супругой. Женщина просила прекратить уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166705-izbityy-v-6-utra-pavlodarcem-muzhchina-otkazalsya-ot-pretenziy/

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