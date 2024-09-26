Громкое дело об убийстве учительницы в Уральске: дочь погибшей отреагировала на приговор

Дочь школьной учительницы, убитой в Уральске в апреле, заявила, что не согласна с приговором. Подсудимому дали 12 лет лишения свободы, передает сайт телеканала КТК.

Приговор 41-летнему Темиру Сарсенову вынесли сегодня. В суде напомнили, что в апреле текущего года в Уральске он по предварительной договоренности пришел к Надежде Никитиной для ремонта ее компьютера. В ходе встречи между ними завязался конфликт. В результате женщина сначала была задушена, затем ей нанесли удары ножом.

Отмечается также, что Темира Сарсенова обязали выплатить 11 миллионов тенге компенсации дочери убитой. Последняя с приговором не согласна.

"С сестрой будем обсуждать, принимать решение, с адвокатом, с сестрой, какие у нас есть шансы, что как можно решить. Если будут давать такие сроки за такие жестокие хладнокровные убийства, то у нас можно будет спокойно убивать ходить? 12 лет дадут - шесть отсидел, и нормально… Мне больше нечего сказать", - говорит дочь убитой Кристина.

Источник: КТК

Напомним, тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля. Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.

27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам.

21 августа стартовал судебный процесс, на котором 41-летнему Темиру Сарсенову было предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Сообщалось, что в 2020 году подсудимый познакомился с учительницей начальных классов Надеждой Никитиной - он устанавливал компьютер в учебном классе.

После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома.